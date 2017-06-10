Право пообедать с миллиардером Баффеттом продано за 2,6 миллиона долларов

Право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом было продано на ежегодном благотворительном аукционе в США за более чем 2,6 миллиона долларов. Победитель торгов пожелал остаться неизвестным, сообщает 9 июня Associated Press.

Аукцион, который проводит сам миллиардер, состоялся уже в 18-й раз. Победители торгов получают возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие их вопросы. Собранные средства миллиардер перечисляет фонду Glide Foundation, занимающемуся поддержкой бездомных в Сан-Франциско.

По итогам прошедших торгов он собрал более 24 миллионов долларов. В 2016 году выручка составила рекордные 3,45 миллиона долларов. Годом ранее китайская компания Dalian Zeus Entertainment заплатила за обед с Баффеттом 2,34 миллиона долларов.

Уоррен Баффетт — американский предприниматель и инвестор. По данным на 2017 год он занимает второе место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в 76,9 миллиарда долларов.

