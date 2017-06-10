Украина получила пять миллионов евро на решение гендерных вопросов

Власти Украины получили от Швеции пять миллионов евро в рамках проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине». Об этом в субботу, 10 июня, сообщает пресс-служба правительства страны.

«Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах», — говорится в сообщении. Планируется, что сумма будет потрачена в течение четырех лет на улучшение координации работы всех структур, ответственных за гендерные вопросы.

В марте 2017 года депутат Верховной Рады Надежда Савченко, говоря о личной жизни, заявила: «У меня к этому довольно мужской, прагматический подход. Я беру сколько хочу, когда хочу и кого хочу. Поэтому я не ограничена в любом аспекте жизни».