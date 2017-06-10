Глава МИД Катара поблагодарил Россию за поддержку

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани выразил благодарность России за помощь после разрыва дипломатических отношений с рядом арабских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением глава катарского МИД выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Хотел бы поблагодарить российские учреждения, предложившие свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами», — отметил он.

Материалы по теме Семеро против Дохи Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь

Кроме того, Аль Тани подчеркнул, что считает диалог единственно верной стратегией преодоления разногласий.

Лавров, в свою очередь, добавил, что Россия не намерена вмешиваться в дела других государств, но крайне озабочена ухудшением отношений между своими партнерами.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов и Нигер. Власти Иордании приняли решение понизить уровень дипотношений с Дохой, а Сенегал заявил о готовности поддержать бойкот.