Сына Каддафи освободили из плена

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи отпущен на свободу. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает телеканал Al Jazeera.

Каддафи находился в плену в городе Зинтан на западе Ливии у вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик».

В плен Каддафи попал в ноябре 2011 года, когда направлялся в сторону границы с соседним Нигером.

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В июле 2016 года адвокаты Каддафи сообщили о его освобождении из плена. Впоследствии эта информация была опровергнута.

Сейф аль-Ислам Каддафи был приговорен к расстрелу в июле 2015 года судом в Триполи, который признал его виновным в жестоком подавлении восстания, которое положило конец правлению его отца в 2011 году.

Обвинения Каддафи-сыну в преступлениях против человечности, в свою очередь, выдвинул Международный уголовный суд (МУС). Осенью 2015 года прокурор МУС Фату Бенсуда сообщила о применении в отношении него пыток. Она призвала ливийские власти осудить такие преступные акты и наказать лиц, виновных в их совершении.