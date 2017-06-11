На выставке в Вильнюсе умер россиянин

Россиянин скончался во время посещения выставки ArtVilnius, которая проходит в выставочном зале Litexpo в столице Литвы. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Delfi.

По информации издания, помощь гражданину России, который во время мероприятия потерял сознание, попытался оказать бывший мэр литовской столицы Артурас Зуокас.

«Сначала казалось, что может быть, это часть шоу, было трудно понять, что происходит, но после того, как я посмотрел на человека, то увидел, что его лицо синеет. Я понял, что дело серьезное», — сказал Зуокас Delfi.

Ему на помощь также пришла посетительница выставки. Бывший мэр Вильнюса принялся делать россиянину искусственное дыхание. «Через некоторое время мы привели его в чувство, он начал дышать, появился пульс. За это время приехала скорая, которая продолжила работу», — сообщил Зуокас.

Полиция Вильнюса сообщила Delfi, что мужчина скончался в машине скорой помощи. Причина его смерти не определена.