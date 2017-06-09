В Италии при спуске с вершины разбились три альпиниста

Три альпиниста разбились при спуске с вершины в горах в итальянском регионе Валь д'Аоста. Об этом сообщает Rai News.

По предварительным данным, в связке с двумя скалолазами находился инструктор.

Как уточняет агентство Aska News, трагедия произошла на высоте около трех километров. Спортсмены сорвались со скалы и пролетели вниз несколько сотен метров.

Спасателей вызвал один из очевидцев происшествия. Тела погибших скалолазов обнаружены и доставлены в город Курмайор для опознания.

24 мая сообщалось о гибели четырех альпинистов на Эвересте. Предположительно они задохнулись из-за нехватки кислорода внутри палатки. Ранее, 6 мая, при попытке восхождения на эту вершину и стать старейшим покорителем горы умер самый возрастной в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан из Непала. Он скончался в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.