СМИ увидели признание Крыма российским в заметке британской Daily Mail

Британская Daily Mail, написавшая 12 июня о подрыве в Севастополе мины времен Второй мировой войны, назвала Крымский полуостров юго-западом России. Внимание на эту деталь в заметке издания обратил ряд российских СМИ.

Daily Mail, как пишет РИА Новости, «признала» полуостров российским. С подобным заголовком выступила и «Российская газета» — официальный печатный орган правительства России. Также о признании Крыма в заметке британского издания написали RT, РЕН ТВ, Вести.Ru и другие средства массовой информации.

Сам подрыв мины был произведен еще 8 июня. Боеприпас находился примерно в 300 метрах от берега на входе в бухту Севастополя.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Владельцем Daily Mail является британский виконт Джонатан Хармсуорт (Jonathan Harmsworth). Он контролирует издание через медиакомпанию, основанную его прадедом, который, по данным из открытых источников, поддерживал нацистов.