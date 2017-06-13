Киев возмутился заметкой в британской Daily Mail о российском Крыме

Посольство Украины в Лондоне возмутилось статьей в британской газете Daily Mail, в которой Крым был назвал российской территорией. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в своем микроблоге Twitter.

«Крым — это Украина. Несмотря на провокационную статью @MailOnline (онлайн-версия газеты — прим. «Ленты.ру»), [издание] ничего не добьется», — написали украинские дипломаты.

Такую реакцию посольства вызвала опубликованная 12 июня заметка о подрыве в Севастополе мины времен Второй мировой войны. В статье Крым назван юго-западом России.

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В апреле посол Украины в Соединенном Королевстве Наталья Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских политиков в Крым. Представитель Киева направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Полу Натоллу из-за того, что в марте члены партии Ричард Вуд и Найджел Сусман посетили полуостров, где провели встречи с руководством региона.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Владельцем Daily Mail является британский виконт Джонатан Хармсуорт (Jonathan Harmsworth). Он контролирует издание через медиакомпанию, основанную его прадедом.