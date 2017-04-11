Украина возмутилась визитом британских политиков в Крым

Посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских политиков в Крым. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Полу Натоллу. Дипломат выразила возмущение тем, что в марте члены партии Ричард Вуд и Найджел Сусман посетили Крым, где провели встречи с руководством региона. «Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право», — говорится в заявлении украинского посольства.

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В конце марта посол Украины в Берлине Андрей Мельник направил ноту протеста МИД Германии в связи с визитом на полуостров немецкого политика, представителя партии «Левые» Андреаса Мауэра. Сам Мауэр в связи с активностью украинского дипломата заявил, что «Мельник помогает нам прорывать информационную блокаду».

В январе украинский МИД выразил протест в связи с заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о принадлежности Крыма России. Киеве обвинил политика в «неуважении к суверенитету и территориальной целостности Украины» и «игнорировании фундаментальных принципов международного права». В том же месяце Служба безопасности Украины направила в МИД запрос на введение запрета на въезд в страну Марин Ле Пен.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. Москва со своей стороны указывает на соответствие процедур вхождения региона в состав РФ нормам международного права и отмечает, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

