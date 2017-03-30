Посла Украины в ФРГ поблагодарили за прорыв информационной блокады вокруг Крыма

Немецкий политик, представитель партии «Левые» Андреас Мауэр заявил, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник помогает прорвать информационную блокаду вокруг Крыма. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает «Крыминформ».

Так Мауэр отреагировал на ноту протеста украинского посольства в столице Германии в связи с очередным визитом немецкой делегации в Крым. «Мельник помогает нам прорывать информационную блокаду. Я ему не перевожу пока деньги. Он работает на нас добровольно», — иронически прокомментировал политик.

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По словам Мауэра, официальный Берлин в ответ на возмущение украинского посла указал на то, что визит немецкой делегации в Крым не нарушает законодательства ФРГ. О направлении ноты протеста в МИД Германии Мельник написал в своем микроблоге Twitter днем ранее.

Ранее 30 марта глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал призыв Берлина к гражданам Германии не посещать полуостров нарушением прав человека. Он отметил, что законодательство ФРГ гарантирует своим гражданам свободное передвижение по миру.

25 марта стало известно, что делегация германских политиков и бизнесменов прибыла в Крым с недельным визитом, чтобы ознакомиться с достопримечательностями и встретиться с представителями общественности.