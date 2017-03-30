Немцы Крыма ответили Берлину после призыва к гражданам ФРГ не посещать регион

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель расценил призыв министерства иностранных дел к гражданам Германии не посещать полуостров как нарушение прав человека. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, из-за прибытия в Крым делегации из ФРГ официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что ведомство призывает немецких граждан не ездить на полуостров.

«Это просто нарушение прав человека и нарушение всех международных прав», — заявил Гемпель, комментируя призыв внешнеполитического ведомства Германии. Он отметил, что законодательство ФРГ гарантирует своим гражданам свободное передвижение по миру. «Никто не имеет права ограничить его», — подчеркнул он.

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По словам главы немецкой автономии, подобные призывы «не остановят людей, которые хотят открыть для себя Крым и узнать правду о ситуации на полуострове». Гемпель добавил, что в апреле ожидается приезд очередной немецкой делегации, в которую войдут политики и журналисты.

25 марта сообщалось, что делегация политиков и бизнесменов из ФРГ прибыла в Крым с недельным визитом. Целями приезда стали знакомство с достопримечательностями полуострова и встреча с общественностью. Делегация посетит Севастополь, Симферополь и Ялту.