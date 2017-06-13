Бизнесмен решил доставить в Катар самолетами четыре тысячи коров

Бизнесмен из Катара Мутаз аль-Хайят (Moutaz Al Khayyat) намерен доставить в страну воздушным путем четыре тысячи коров голштинской породы, приобретенных им в США и Австралии. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом глава строительной компании Power International Holding хочет решить вопрос обеспечения Катара собственной молочной продукцией.

Для доставки животных, каждое из которых весит примерно 590 килограммов, Qatar Airways потребуется выполнить около 60 рейсов. Изначально предприниматель планировал доставить животных в страну по морю.

Мутаз аль-Хайят уже занимается сельскохозяйственным бизнесом. Его ферма, расположенная в 50 километрах от Дохи, специализируется на разведении овец и производстве мяса и молока.

По словам бизнесмена, ежедневное производство свежего молока компания начнет в конце июня. К середине июля предприниматель планирует обеспечить молочной продукцией примерно треть рынка Катара.

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5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страны обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций. Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

Более половины потребляемого продовольствия Катар получал сухопутным транспортом из Саудовской Аравии. В связи с этим в арабской стране начали опасаться дефицита продуктов питания.