Катар заявил об отсутствии необходимости в помощи России

На сегодняшний день Катар не нуждается в помощи России. Об этом министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в воскресенье, 11 июня, в эфире телеканала «Россия 24», сообщает Вести.Ru.

«Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло», — отметил он.

Аль Тани также рассказал, что жители Катара пока не почувствовали последствий блокады. «Все живут, как жили. Жизнь продолжается», — отметил министр.

Накануне, 10 июня, Аль Тани провел переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД России заверил, что Москва готова сделать все возможное ради разрешения кризиса вокруг Катара.

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«Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ с его коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии и заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заявлял Лавров.

Глава МИД Катара выразил России благодарность за поддержку. «Я очень ценю сотрудничество между двумя нашими странами», — говорил он.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.