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Лавров заверил Катар в поддержке и пообещал посильную помощь

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сделать все возможное, чтобы кризис вокруг Катара разрешился. Об этом он заявил в субботу, 10 июня, открывая переговоры со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем контакты с большинством участников происходящих процессов, осуществляются телефонные разговоры президента РФ со своими коллегами в регионе, наш сегодняшний разговор будет продолжением этих усилий. Все, что Россия может сделать при согласии, при заинтересованности вовлеченных сторон, мы будем стараться предпринять», — заверил Лавров.

В то же время он отметил, что в Москве с обеспокоенностью воспринимают ситуацию, сложившуюся в последнее время. «Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются», — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что все вопросы должны решаться через прямой диалог, поскольку только так «можно лучше понять озабоченности друг друга».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида». Тогда же к решению четырех арабских стран присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. 6 июня Иордания понизила уровень отношений с Катаром, а Мавритания объявила об их разрыве. День спустя к этому решению присоединился Союз Коморских Островов.

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