Иран организовал воздушный мост по доставке продовольствия в Катар

Самолеты компании IranAir выполнили пять рейсов, доставив 450 тонн продовольствия в столицу Катара Доху. Об этом, как передает Al-Araby al-Jadeed, заявил представитель иранской авиакомпании Шарух Нушабади.

По его словам, рейсы будут продолжены и в дальнейшем. Основная часть груза, перевозимого по воздуху, составляют скоропортящиеся продукты: фрукты и овощи.

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Также издание со ссылкой на агентство Tasnim сообщает, что иранские грузовые суда доставили в Катар еще 350 тонн продовольствия.

Кризис вокруг Катара начался 5 июня, когда Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с этой страной. Они обвинили Доху в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержке террористических организаций, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду». Позднее к решению присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских Островов.

Одновременно с этим Саудовская Аравия блокировала наземное сообщение с Катаром. Это создало напряженную ситуацию, так как более половины потребляемого продовольствия Катар получал сухопутным транспортом из Саудовской Аравии.