Банду по накрутке лайков накрыли в Таиланде

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Полиция Таиланда задержала трех граждан Китая, которые с помощью 400 iPhone и 300 тысяч SIM-карт занимались накруткой рейтинга товаров в мессенджере WeChat. Об этом сообщает The Bangkok Post.

При задержании сотрудники правоохранительных органов обнаружили стойки с сотнями iPhone 5S, 5C и 4S. Как отмечается, мужчины получали плату за то, что с помощью ботнета имитировали пользовательскую активность в комментариях к товарам: оставляли фейковые отзывы и накручивали лайки.

Китайцев арестовали. Их обвиняют в нелегальном проживании на территории страны, провозе техники и использовании незарегистрированных SIM-карт.