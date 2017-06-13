Исламский молебен у католической святыни в Гранаде разозлил христиан

Католики испанского города Гранада выразили неудовольствие исламским молебном в садах Триумфа, где находится почитаемая христианами статуя Девы Марии. Об этом сообщает The Local.

Мусульманский молебен был проведен с разрешения городского совета, его одобрил мэр-социалист Фрасиско Куенса. По его мнению, это должно показать, что Гранада — город мирного сосуществования и толерантности. По словам организаторов молебна — евроарабского фонда и городского совета — он был открыт «последователям всех религий, чтобы лучше понять праздник Рамадан».

«Господин Куенса путает толерантность и взаимоуважение с провокацией. Призыв к мусульманской молитве около статуи Девы в садах триумфа??» — написал по этому поводу депутат Луис Сальвадор, представляющий Гранаду.

Ультраправая партия VOX, в свою очередь, призвала к «репарации» — акции протеста, на которой жителям предлагается выразить свое недовольство столь неоднозначным решением властей.