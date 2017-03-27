Мир
 

Мусульмане в ФРГ оказались гостеприимнее христиан в вопросе принятия беженцев

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В Германии мусульмане помогают беженцам чаще, чем христиане. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного неправительственным Фондом Бертельсмана, сообщает The Local.

Согласно данным исследования, 44 процента последователей учения Пророка оказывали различного рода поддержку мигрантам. Среди представителей христианской религии помощь просителям убежища предлагал лишь 21 процент, среди атеистов — 17 процентов.

«Добровольное участие в благотворительности демонстрирует, что наше общество остается сплоченным в трудные времена», — заявил эксперт Фонда Ясемин эль-Менуар (Yasemin El-Menouar).

Исследователи выделяют несколько причин, по которым мусульмане проявляют больше сострадания по отношению к беженцам, чем представители других религий. Одна из них — общее культурное наследие. Большинство проявляющих участие прибыли из тех же государств, что и нынешние просители убежища — Афганистана, Пакистана или Бангладеша. По мнению представителей Фонда, волонтеры из числа мусульман говорят с беженцами на одном языке, понимают их религию и культуру. Таким образом, прибывшим мигрантам легче интегрироваться в немецкое общество.

Опрос так же показал разницу между западной и восточной частями ФРГ. Около 22 процентов населения на западе страны сообщили, что помогают беженцам. На востоке Германии об оказании поддержи просителям убежища заявили лишь 14 процентов респондентов.

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