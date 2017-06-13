Минобороны застраховало пуски баллистических ракет на 900 миллионов рублей

Минобороны застраховало запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на период 2017-2018 года на общую сумму 900 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы страховой компании «Согаз», выигравшей конкурс.

«Ответственность Министерства обороны застрахована на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в том числе окружающей среде при пуске ракеты, ее составными частями или фрагментами на суше, море, в воздушном или космическом пространстве, в том числе на полигоне и в штатных районах падения отделяющихся частей ракеты», — гласит сообщение пресс-службы.

В компании отметили, что «Согаз» получал право страховать запуски в 2015 и 2016 годах.

Ранее, в феврале 2016 года, Минобороны публиковало на сайте госзакупок документацию для конкурса на страхование запусков в 2016-2017 годах. По итогам конкурса победителем была признана компания «Согаз», затребовавшая за 12 запусков 2,9 миллиарда рублей при начальной (максимальной) цене контракта 5,8 миллиарда.

Согласно этой документации, предложенные страховщиком лимиты ответственности для запусков различных типов МБР выглядели так: для РС-18 (УР-100НУТТХ) — 1,2 миллиарда рублей, для МБР РС-12 (РТ-2ПМ «Тополь»), РС-24 («Ярс») и РС-26 («Рубеж») — по 180 миллионов рублей.

В точности эти же значения устанавливались для страхования пусков и в период 2013-2014 годов. Для запуска МБР РС-20В (Р-36М2 «Воевода») тогда был предложен лимит 2,4 миллиарда рублей.