Названа самая старая планета в Солнечной системе

Международная группа ученых обнаружила, что Юпитер является самой старой планетой в Солнечной системе. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Астрономы проанализировали содержание изотопов вольфрама и молибдена в железных метеоритах, что позволило определить место формирования последних. Оказалось, что каждый изученный космический объект образовался в одной из двух различных областей туманности, из которой затем возникла Солнечная система. Эти регионы оставались изолированными в течение 2-3 миллионов лет. Причиной этого является «щель» между ними, появившаяся в результате того, что Юпитер перетягивал на себя вещество из протопланетного диска.

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Твердое ядро планеты-гиганта, по оценкам, образовалось через один миллион лет после начала формирования Солнечной системы. Оно препятствовало перемещению вещества внутри газопылевого диска, что предотвратило появление планет такого класса, как Суперземля. Чтобы набрать массу, равную общей массе 70 планет Земля, ему потребовались 3-4 миллиона лет. Позднее ядро стало притягивать вещество, которое послужило газовой оболочкой Юпитера.

По оценкам астрономов, Солнечная система появилась примерно 4,5 миллиарда лет назад. Планеты сформировались при вращении протопланетного диска, которое окружало Солнце.