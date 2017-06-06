Найден безоблачный супернептун

Испанские астрономы обнаружили, что экзопланета WASP-127b, относящаяся к классу супернептунов, имеет атмосферу, которая почти полностью лишена облаков. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Масса WASP-127b составляет 0,18 массы Юпитера, однако ее радиус превышает таковой у самой крупной планеты Солнечной системы в 1,37 раза. Экзопланета, таким образом, является самым легким супернептуном из известных на данный момент. Период ее обращения вокруг яркой родительской звезды, удаленной от Земли на 322 световых года, составляет 4,2 дня. Блеск звезды и ее относительная близость к Солнечной системе позволили астрономам подробно изучить состав атмосферы WASP-127b.

В феврале 2017 года ученые наблюдали за прохождением планеты (транзитом) на фоне диска звезды с помощью Северного оптического телескопа (Канарские острова), оборудованного спектрографом ALFOSC (Andalucia Faint Object Spectrograph and Camera). Астрономы обнаружили признаки, указывающие на наличие рэлеевского рассеяния, при котором атмосфера рассеивает свет одной длины волны сильнее, чем другой. Кроме того, они предположили, что в газовой оболочке находятся оксиды титана и ванадия.

По словам ученых, данные спектрографа показывают, что в атмосфере планеты отсутствуют облака или они достаточно редкие. Однако эти результаты должны будут подтверждены дальнейшими исследованиями.

Супернептун — класс экзопланет, которые являются промежуточным звеном между планетами типа Нептуна и Юпитера.