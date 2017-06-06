Наука и техника
 

Открыта самая горячая планета

Перейти в «Мою Ленту»
Звезда и KELT-9 и планета KELT-9b (в представлении художника)
Звезда и KELT-9 и планета KELT-9b (в представлении художника)

Международный коллектив астрономов обнаружил самую горячую из известных науке экзопланету. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Температура обращенной к светилу стороны атмосферы горячего юпитера KELT-9b (HD 195689 b) составляет 4,6 тысячи кельвинов (около 4327 градусов Цельсия, как у оранжевого карлика). Условия в газовой оболочке небесного тела таковы, что скорее всего в ней нет молекул (материя находится в атомарном или ионизированном состоянии).

Экзопланета вращается вокруг материнской звезды KELT-9 (HD 195689) с периодом 1,48 суток и на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Небесное тело примерно в 2,88 раза тяжелее и в 6,75 раза объемнее Юпитера.

Светило KELT-9 примерно в 2,5 раза тяжелее и в 13,14 раза больше Солнца. Эффективная температура поверхности звезды составляет 10,17 тысячи кельвинов (Солнца — примерно 5,8 тысячи кельвинов), в спектральной классификации небесное тело располагается между звездами типов A и B.

Исследования системы KELT-9 проводились обсерваториями KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope).

Ранее самой горячей экзопланетой считалась WASP-33 b (HD 15082 b), эффективная температура поверхности которой оценивается в 3,3 тысячи кельвинов. Согласно новому исследованию, от своего светила KELT-9b получает в 700 раз больше рентгеновской радиации, чем WASP-33 b.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
A giant planet undergoing extreme-ultraviolet irradiation by its hot massive-star host
Найдена потенциально обитаемая суперземля
Объяснено отсутствие суперземли в Солнечной системе
Суперземлю увидели на окраине Солнечной системы
Последние новости
СМИ узнали о выплате Катаром денег террористам за выкуп членов королевской семьи
Открыта самая горячая планета
Сборная России по футболу разгромила Венгрию
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
Показаны новые устройства Apple
Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 — 5 июня

Поматросил и бросил

Засекреченная операционная система от Google заменит Android
21:43 — 5 июня

Apple представила новую iOS

03:43 — 4 июня

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

22:03 — 5 июня

Показаны новые устройства Apple

Наука и техника00:04 — 2 июня

Смерть всем человекам

Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
19:25 — 5 июня

Строящего башенки из камней робота показали на видео

20:06 — 5 июня

Объявлена дата выхода FIFA 18

15:10 — 5 июня

Над США проплывут красные и зеленые облака

Наука и техника00:00 — 10 мая

Сливной бачок

Каким будет iPhone 8
22:15 — 22 мая

Названа дата запуска сервиса Android Pay в России

17:41 — 5 июня

Крушение «летающего автомобиля» показали на видео

13:09 — 5 июня

Работу мозга обезьян превратили в человеческие лица

Россия
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
Политолог оценил риски для курского губернатора после задержания его зама
Авторы памятника Ивану Грозному в Александрове увезли скульптуру из города
В Подмосковье запустят новую систему оплаты проезда в автобусах
Петербуржец отправил в США по почте две гранаты
Борец с коррупцией допустил волну арестов после задержания двух замгубернаторов
Губернатор Подмосковья похвастался Путину ростом сельского хозяйства
Все материалы
Мир
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
За железным занавесом
Лекция о КНДР, ее ракетно-ядерной программе, голоде и отношениях с внешним миром
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений с арабскими странами
Битва за Марави
Филиппинские войска ведут уличные бои с исламистами
Тройной удар
В Лондоне неизвестные «южной внешности» устроили серию терактов
Все материалы
Бывший СССР
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.) Лагерный бардак
Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
На Украине сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца
Под Киевом вандалы взломали склеп Мордехая Чернобыльского
ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»
Под Киевом загорелись топливные склады
В ВСУ рассказали о «собачьей» жизни украинских офицеров
В Киеве предложили переименовать проспект Шухевича в Гомосексуальный
Все материалы
Финансы
Семь фунтов под килем
Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая
Саудовская Аравия и ОАЭ оставили Катар без сахара
Иран пообещал накормить Катар за 12 часов
Набиуллина предупредила об «иллюзии роста» российской экономики
Глава ЦБ вступилась за микрофинансистов
Египетский миллиардер Нагиб Савирис призвал бизнесменов к бойкоту Катара
ЦБ собрался увеличить золотовалютные резервы России до 500 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Дмитрий Морозов«Отрасль играет турецкий гамбит»
Генеральный директор BIOCAD о тенденциях и перспективах фармацевтики
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
В России открыли новое нефтяное месторождение
Глава «Русь Ойл» принял решение продать торговый комплекс «Горбушкин двор»
В ТПП рассказали о росте популярности российских продуктов в Китае
Суд запустил банкротство «Главмосстроя»
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
Вице-губернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве
СКР раскрыл подробности задержания курского вице-губернатора
RT сообщил о готовящейся переброске в Латвию морской пехоты и танков США
Шойгу провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии
Все материалы
Наука и техника
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Apple представила новую iOS
Показаны новые устройства Apple
Строящего башенки из камней робота показали на видео
Объявлена дата выхода FIFA 18
Все материалы
Спорт
Наличное дело
Какой клуб стал самым дорогим в европейском футболе
Время первых
Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов
Станислав Черчесов и Александр СамедовРазгром с разрывом
Перед стартом Кубка конфедераций-2017 сборная России крупно обыграла венгров
Слуцкий назвал себя новым футбольным проектом Абрамовича
Журналист сообщил о запахе марихуаны в раздевалке «Кливленда» после финала НБА
Бывший футболист «Ньюкасла» умер в 30 лет
Глава оргкомитета оценил готовность России к Кубку конфедераций
Все материалы
Культура
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
«Сволочь! Подонок!»
Евгений Бунимович о школьных уроках литературы
Владимир Григорьев«Протестантская традиция все готовить загодя восхищает»
Владимир Григорьев о книжных ярмарках, толстых журналах и монополизации рынка
Боб Дилан отправил в Стокгольм аудиозапись своей нобелевской лекции
Умер озвучивший «Уоллеса и Громита» актер Питер Сэллис
Робби Уильямс споет в России Party Like a Russian
Милонов пожаловался Чайке на спектакль Фабра для «законченных извращенцев»
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Россияне «намемасили» на четыре iPhone от Алишера Усманова
Захарову рассмешил отказ финских журналистов от поездки в Чечню
Автор «величайшего видео интернета» позволил коту покусать пончик
В сети распространили опасные ссылки с якобы бесплатными билетами на самолет
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Все материалы
Ценности
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Танцевальный драйв
Продюсер Эми Уайнхаус опробовал на Ибице новое купе Lexus
Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»
Mercedes-Benz показал две новинки для российского рынка
Cartier адаптировал аромат для путешественников
Британские дизайнеры начали строить дома для собак за 200 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Приключения без огорчений
Как не испортить себе отпуск
Скалолаз без снаряжения покорил 900-метровую гору в США за четыре часа
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
«Вим-Авиа» отменила летние чартеры из Антальи
Медведев увеличил количество льготных авиарейсов по России
Горнолыжные курорты в России впервые продлили работу до июня из-за холодов
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
«Чудо-женщина» поможет «Маргарет Тэтчер» рыть тоннели в Тель-Авиве
В Японии выбрали самого красивого демонтажника
Старейшего ленивца в мире усыпили в Австралии
Белки украли флаги у ветерана ВВС США и свили из них гнездо
Все материалы
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Эволюция гоночных «баранок»
Краткая история гоночных рулей разных серий
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Премиалочка для России
Дорогие автомобили, которые россияне покупают чаще других
Испанцы разработали 1000-сильный супергибрид
Стали известны цены на новую Mazda CX-5 в России
Большой кроссовер Skoda получил высший балл за безопасность
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы