Настоящее имя дочери Обамы повергло в шок пользователей сети

Пользователи сети удивились тому, что младшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Сашу в действительности зовут Наташа. Об этом сообщает Refinery29.

Активное обсуждение развернулось в Twitter после того, как журналистка издания Эшли Форд (Ashley C. Ford) вспомнила, что ровно год назад узнала настоящее имя девушки. В комментариях к твиту многие пользователи признались, что шокированы новостью.

«Что?!» — написали в реплаях больше десятка юзеров. Некоторые просто отказались в это верить, другие спокойно заметили, что девушке идут оба имени.

Твит о настоящем имени Саши собрал почти 2,5 тысячи лайков. Ресурс отмечает, что девушка никогда этого не скрывала, и несколько изданий ранее называли ее Наташей, но многие не обращали на это особого внимания.

В январе Барак Обама рассказал, что его дочери переживали из-за постоянной слежки секретной службы Белого дома. Во время его президентства обе девушки жаловались, что их преследуют «люди с оружием и микрофонами».