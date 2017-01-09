Из жизни
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Обама рассказал о жалобах своих дочерей на жизнь в Белом доме

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Барак Обама рассказал о жалобах своих дочерей на секретную службу Белого дома. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу ABC.

По словам президента, Малия и Саша испытывали неудобства из-за постоянной слежки сотрудников секретной службы, когда достигли подросткового возраста. «Когда вы тинейджер и за вами ходят несколько людей с оружием и микрофонами, это может оказывать на вас давление. Однако девочки справились с этим с большим пониманием», — сказал Обама. Также президент поблагодарил свою супругу Мишель за ее вклад в воспитание дочерей.

Отмечается, что Малии было 10 лет, а Саше семь, когда Обама стал президентом США и поселился вместе со своей семьей в Белом доме.

Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей, 18-летнюю Малию и 15-летнюю Сашу. Старшая в 2016 году окончила школу и взяла так называемый gap year («свободный год») перед тем, как начать учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Обама не стал бы препятствовать желанию своих дочерей пройти службу в вооруженных силах страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
President Obama Opens Up About Sasha and Malia’s Time in the White House
Обама допустил возможность службы своих дочерей в армии
СМИ узнали о ругани Обамы в адрес пойманной с «косяком» дочери
Старшую дочь Барака Обамы застукали с косяком
Последние новости
Нацразведка США предрекла риск возникновения конфликтов в ближайшие пять лет
Французский биатлонист назвал выигравшего две гонки подряд россиянина мошенником
СМИ показали новую «первую леди» Белоруссии
Главред «Аргументов и фактов» покинул пост после 35 лет работы в издании
В Калифорнии упала последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе
Евреи рассердились на коммунистов за коверканье имени главного раввина России
Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры
Другие материалы рубрики
00:02 Сегодня

«Живем на курорте, что еще нужно?»

История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
15:13 3 января 2017

Опубликовано видео окутывающего Пекин смога

14:43 28 декабря 2016

Блогер с помощью спецэффектов доказал дочери существование Санта-Клауса

19:56 Сегодня

В Калифорнии упала последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе

00:04 31 декабря 2016

Загадай желание

Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
13:52 Сегодня

В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства

14:37 Сегодня

В Австралии акула напала на дайвера

19:02 28 декабря 2016

Амстердамских бездомных научили принимать милостыню с пластиковых карт

00:06 26 декабря 2016

«В Москве моего сына называют чуркой»

История москвички, переехавшей в Абу-Даби
11:23 Сегодня

Во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 16 человек

12:30 Сегодня

Пакистанец расколол головой 43 кокоса

16:03 24 декабря 2016

Bild раскрыл рождественское меню Меркель

Россия
«Терпели и терпеть будем»
Социологи о страхах и надеждах россиян, с которыми они встретили Новый год
В Кремле обозначили сроки встречи Путина и Трампа
Питие определяет
Новый год и Рождество как повод уйти в запой до Крещения
Рамзан КадыровНе хуже Трампа
Зачем российские чиновники и политики повально пошли в соцсети
Пассажиры поезда Киров — Москва провели 15 часов в вагоне без отопления
Минздрав предложил обязать курильщиков работать дольше
В красноярской деревне умер «сибирский Робинзон»
Все материалы
Мир
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Нацразведка США предрекла риск возникновения конфликтов в ближайшие пять лет
Жертвами наводнения в Таиланде стали 19 человек
Год в состоянии напряжения
Зарубежные эксперты о ключевых событиях и трендах 2017-го
Премьер Кот-д'Ивуара подал в отставку
Итальянское движение «Пять звезд» решило отказаться от евроскептицизма
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоБольше жути
Какие угрозы ждут Украину в новом году
СМИ показали новую «первую леди» Белоруссии
Ляшко задумался о пропуске инаугурации Трампа из-за аэрофобии
В торговом центре Киева отказались общаться с покупателями по-украински
Пьяные украинские офицеры устроили массовую драку в Киеве из-за девушек
В Киргизии врач отказался принять ребенка с приступом эпилепсии из-за намаза
Решение ООН о включении Прибалтики в северную Европу оказалось фейком
Все материалы
Финансы
В отчаянные времена
Самые неожиданные экономические прогнозы на 2017 год
Птичий грипп взвинтил цены на яйца в Южной Корее
Цена на нефть Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель
АРБ сообщила о росте ставок по кредитным картам
ФАС подтвердила право Минска на временное повышение стоимости транзита нефти
В России сообщили о повышении тарифов на транзит нефти через Белоруссию
В России задумались о введении экологического налога на сигареты
Все материалы
Бизнес
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
«Роснефть» и Китай подписали соглашение об увеличении поставок нефти
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Батареи для электрокаров за шесть лет подешевели на 80 процентов
В Россельхознадзоре заявили о готовности снять ограничения на импорт шпрот
Арбитраж Москвы зарегистрировал шесть исков к «Роснефти»
Глава «Газпрома» заявил о рекордных объемах экспорта газа в 2016 году
Все материалы
Силовые структуры
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Евгений РождественскийРождественский детектив
Как служится лучшему участковому страны Евгению Рождественскому в глубинке
Отметили с огоньком
Как гости столицы встретили Новый год стрельбой из автомата в центре города
Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
Северный флот рассказал о планах на Армейские игры 2017 года
Красноярского диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов
Московский стрелок-убийца оказался звездой телешоу про оружие
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг в условиях невесомости в 2007 годуПовелитель черных дыр
Как Стивен Хокинг прожил 75 лет
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)Американская и сверхтяжелая
В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель
Apple запретила пользователям искать потерянные наушники AirPods
Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры
Статуе Давида спрогнозировали гибель от вибраций
Искусственный интеллект от Google тайно сражался с обычными людьми
Все материалы
Спорт
Сергей УстюговОдин в туре воин
Как лыжник Сергей Устюгов доказал, что россияне могут побеждать без допинга
Российского чемпиона Европы по бегу дисквалифицировали на четыре года
Французский биатлонист назвал выигравшего две гонки подряд россиянина мошенником
На строительство «Зенит-арены» выделили еще два миллиарда рублей
СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в переходе чемпиона Европы-2016
Ибрагимович выиграл суд у обвинившего его в применении допинга тренера
«Кузнецкие медведи» снова массово отравились
Все материалы
Культура
Надо Ла-Ла
Главные кадры церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Вышел трейлер последнего эпизода «Шерлока»
Шансонье Новикову заменили домашний арест подпиской о невыезде
«Викингу» напророчили судьбу одного из самых кассовых российских фильмов
Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование
Родившегося в Запорожье россиянина Панайотова пустят на «Евровидение» в Киеве
Елена Ваенга госпитализирована на гастролях
Все материалы
Интернет и СМИ
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
Всплывающий психоз
Почему уведомления в смартфонах и браузерах сводят людей с ума
Французский суд объявил друзей в Facebook ненастоящими
Элегантно посыпающий солью стейк турок стал звездой соцсетей
Рогозин назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером
Спецслужбы США приписали российским хакерам случайные адреса в Tor
Трамп огорчил 89-летнего диктора отказом от его услуг во время инаугурации
Все материалы
Ценности
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Японский бренд переосмыслил adidas Originals
New Balance представила конкурента Apple Watch
Bentley представил свою самую мощную модель
Ким Кардашьян раскрыла секрет новой коллекции Yeezy
«У нас не будут запирать Елену Летучую в холодильнике»
Как адвокат Александр Раппопорт строит «Ревизорро»
Трактор Lamborghini оценили в 32 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Пошли работу — и в путь
10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие
Между лозой и тапас
Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании
Забастовка сотрудников метро парализовала Лондон
Белоруссия введет безвизовый режим для туристов из США и ЕС
Таджикистан пригласил Россию на переговоры по авиасообщению
Авиакомпания Emirates отменила рейс из-за змеи в самолете
Конюхов отправится в стратосферу на воздушном шаре
Все материалы
Из жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Новогодние лайки
Самые популярные фотографии Instagram за декабрь
Обама рассказал о жалобах своих дочерей на жизнь в Белом доме
В Калифорнии упала последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе
В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства
Все материалы
Турбоапокалипсис сегодня
Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего. Часть I: Ferrari 488 GTB
Audi раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
13 фактов о самой мощной Kia
Моторы, шасси, динамика и оснащение Kia Stinger
Kia показала свою мощнейшую модель
14 новинок моторшоу в Детройте
Главные премьеры первого автосалона 2017 года
Самый маленький кроссовер Mercedes-Benz обновился
17 самых знаменитых иномарок в СССР
Автомобили, на которых в Советском Союзе ездили артисты, космонавты и другие знаменитости
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы