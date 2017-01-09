Обама рассказал о жалобах своих дочерей на жизнь в Белом доме

Президент США Барак Обама рассказал о жалобах своих дочерей на секретную службу Белого дома. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу ABC.

По словам президента, Малия и Саша испытывали неудобства из-за постоянной слежки сотрудников секретной службы, когда достигли подросткового возраста. «Когда вы тинейджер и за вами ходят несколько людей с оружием и микрофонами, это может оказывать на вас давление. Однако девочки справились с этим с большим пониманием», — сказал Обама. Также президент поблагодарил свою супругу Мишель за ее вклад в воспитание дочерей.

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Отмечается, что Малии было 10 лет, а Саше семь, когда Обама стал президентом США и поселился вместе со своей семьей в Белом доме.

Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей, 18-летнюю Малию и 15-летнюю Сашу. Старшая в 2016 году окончила школу и взяла так называемый gap year («свободный год») перед тем, как начать учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Обама не стал бы препятствовать желанию своих дочерей пройти службу в вооруженных силах страны.