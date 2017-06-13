Израильские спецслужбы узнали о разработке террористами «ноутбомб»

Спецслужбы Израиля узнали, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) разрабатывает бомбы, встраиваемые в ноутбуки, сообщает NDTV.

Устройство, предназначенное для терактов в самолетах, выглядит как батарея для портативных компьютеров и не идентифицируется рентгеновскими аппаратами в аэропортах.

Сведения о новой разработке террористов были получены израильскими спецслужбами, сумевшими взломать компьютерные сети ИГ. В сообщении отмечается, что это произошло несколько месяцев назад и стало поводом для введенного США в марте запрета на провоз крупногабаритной электроники в ручной клади из ряда аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.

16 мая американский телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне поделился секретной информацией о планах ИГ взорвать пассажирский самолет. По словам журналистов, данные были получены от израильского разведчика, внедренного к террористам. ABC отметил, что в связи с этим в США задумались об усилении безопасности полетов и, в частности, о запрете провозить ноутбуки на всех рейсах из Европы.