В сети появилось видео перехвата российским Су-27 американских самолетов

Видео: Combat Aircraft / YouTube

В YouTube появилось видео перехвата российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня 2017 года. Съемка велась из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B. Кроме него, в состав американской группы самолетов входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R.

На видео заметен истребитель Су-27П морской авиации ВМФ (бортовой номер «92 красный», регистрационный номер RF-33748) из состава 72-й авиабазы Балтфлота в Черняховске, Калининградская область.

9 июня 2017 года в официальном Twitter Министерства обороны США были опубликованы кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27.

Ранее, 9 июня, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о перехвате KC-135R российским Су-27. Он отметил, что маневр был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона.

6 июня Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Военно-морские учения Baltops проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США.