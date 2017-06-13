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В США испекли самую длинную пиццу в мире

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В городе Фонтана (Калифорния, США) испекли самую длинную в мире пиццу, сообщает L.A. Weekly. Длина блюда составила 2092 метра.

В установлении рекорда участвовали несколько десятков поваров. Они начали готовку в 7 вечера 11 июня и закончили лишь на следующее утро. Спонсором выступил основатель магазина печей для пиццы Фэш Асвади (Fash Asvadi), который предоставил необходимые ингредиенты: сыр, соус и муку.

Кулинарное достижение было зафиксировано представительницей Книги рекордов Гиннесса, которая присутствовала при готовке. Как отмечает L.A. Weekly, участникам конкурса было запрещено выбрасывать продукты, которые не были съедены. Все остатки необходимо было пожертвовать нуждающимся.

В мае 2016 года сообщалось, что рекорд на самую длинную в мире пиццу установили в итальянском Неаполе. Местные повара испекли блюдо длиной 1854 метра. Мастерам понадобилось более 2 тысяч килограммов муки, 1,6 тысячи килограммов томатов, 2 тысячи килограммов сыра моцарелла, 200 литров оливкового масла и 30 килограммов базилика. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2015 году в Милане.

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