Французский «человек-паук» поделился видео восхождения на небоскреб в Барселоне

Французский скалолаз Ален Робер за 20 минут забрался на здание отеля Meliá Barcelona Sky. Высота небоскреба составляет 117 метров. Видеозапись с камеры, установленной на шлеме, экстремал загрузил на свой YouTube-канал 12 июня.

По дате, указанной на ролике, видно, что мужчина совершил восхождение в августе 2016 года, однако опубликовал клип только сейчас. Видео заканчивается на том, что к Роберу подходит сотрудник полиции и просит его показать документы.

Как сообщает издание La Vanguardia, за подобное правонарушение Роберу мог грозить штраф от 100 до 600 евро, однако мужчину освободили без предъявления обвинений.

Робер поднялся более чем на 100 высотных зданий, в том числе на 828-метровый «Бурдж-Халифа» в Дубае и на 187-метровую башню Total в деловом квартале «Ла Дефанс» в Париже.