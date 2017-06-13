Нижегородский автомобилист догнал и придавил подростка за оскорбление

В Нижегородской области задержан автомобилист, подозреваемый в умышленном наезде на подростка-велосипедиста, который якобы его оскорбил. Об этом во вторник, 13 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 10 июня 23-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21150 на проселочной дороге преследовал 16-летнего юношу на велосипеде. Затем он наехал на него и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, подросток оскорбил водителя, когда обгонял его. Пострадавшего доставили в районную больницу с многочисленными травмами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Расследование продолжается. Сотрудники Следственного комитета просят суд избрать для водителя меру пресечения в виде заключения под стражу, это ходатайство рассмотрят в ближайшее время.