В США нашли двойника Эммы Уотсон

Пользователи соцсетей обратили внимание на 27-летнюю американку Кэри Льюис, которая похожа на британскую актрису Эмму Уотсон. Об этом пишет издание The Huffington Post.

📖⏳☇ A post shared by Karielle (@kariellex) on Jun 6, 2017 at 12:22pm PDT

«Мне постоянно говорят, что я на нее (Эмму Уотсон — прим. «Ленты.ру») немного похожа. Моим коллегам по работе это кажется забавным», — рассказала Льюис. По ее словам, о сходстве с британской актрисой она узнала, когда в 2001 году в прокат вышел фильм «Гарри Поттер и Философский камень», в котором Уотсон исполнила одну из главных ролей.

«Пара маленьких девочек прозвали меня Гермионой Грейнджер. Я раньше и не слышала об этом имени», — отметила американка.

В своем Instagram Льюис часто выкладывает фотографии себя в костюме волшебницы Гермионы. У женщины почти восемь тысяч подписчиков, многие отмечают ее сходство с персонажем киносаги «Гарри Поттер» в комментариях.

Ignore my nails, but here's another photo from the cosplay practice shoot I did the other day. A post shared by Karielle (@kariellex) on Jun 2, 2017 at 7:24am PDT

«Мои друзья советуют мне устроиться дублером Уотсон для трюков, но я слишком неуклюжая для этого», — добавила Льюис.

Киносага «Гарри Поттер» состоит из восьми лент. Она является экранизацией романов британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере и его друзьях Роне Уизли и Гермионе Грейнджер.