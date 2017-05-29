Вышел тизер фанатского фильма о молодости Волан-де-Морта из «Гарри Поттера»

Видео: TRYANGLE FILMS / YouTube

Независимая киностудия Tryangle Films выпустила первый проморолик фильма по вселенной «Гарри Поттера». Клип опубликован на видеохостинге YouTube.

Лента под названием Voldemort: Origins of the Heir («Волан-де-Морт: Корни наследника») расскажет предысторию главного антагониста франшизы, темного мага Волан-де-Морта. По сюжету наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Маклагген подозревает в совершении преступления Тома Реддла, выпускника школы чародейства Хогвартс.

Как сообщает The Verge, фильм снимается на пожертвования поклонников. В Tryangle Films отметили, что у кинокомпании Warner Bros., обладающей правами на франшизу «Гарри Поттер», нет к ним претензий по использованию персонажей. Премьера картины состоится на YouTube осенью 2017 года.

Киносага «Гарри Поттер» состоит из восьми лент. Она является экранизацией романов британской писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.