Героев комиксов распределили на факультеты Хогвартса

Портал Mashable подготовил материал, посвященный выходу на большие экраны фантастического фильма «Чудо-женщина» и 20-летию появления первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере. Чтобы отметить два этих события, журналисты решили пофантазировать о том, как герои комиксов прошли бы отбор на обучение в школе магии Хогвартс.

По их мнению, сама Чудо-женщина, амазонка Диана, однозначно училась бы в «Пуффендуе». Авторы отмечают, что ее стремление к битве и храбрость могли бы помочь ей попасть в «Гриффиндор», но она, в первую очередь, является послом, наставником и примером для подражания, ставящим справедливость своей главной целью.

Однокашниками Чудо-женщины, как полагают в Mashable, могли бы стать подруга Джокера Харли Квин и Супермэн. Хоть Квин и злодейка, ее главной мотивацией все же является любовь, а основной чертой — верность возлюбленному. Что касается Супермена, многое о нем говорит его прозвище — Большой синий бойскаут. Родители воспитывали его как честного и трудолюбивого человека, и этого достаточно, чтобы поступить в «Пуффендуй».

Учениками «Когтеврана», по мнению журналистов, могли бы стать Джокер и Доктор Стрэндж. Студенты этого факультета должны обладать мудростью, остроумием, чувством юмора и быть творческими людьми. С Доктором Стрэнджем у Mashable сомнений не возникало, тогда как Джокер, на первый взгляд, скорее выглядит как слизеринец. Тем не менее авторы указывают, что его преступления не простые, они всегда имеют какую-то особенность, он не стремится к власти и не желает проявить себя. «Джокер здесь, чтобы показать нам все, что он уже знает, что он лучший. Похоже, что ожила темная сторона "Когтеврана"», — говорится в материале.

Для обучения в «Слизерине» журналисты отобрали только Бэтмена. По их мнению, Темный рыцарь хитер и имеет силу воли, к тому же в темных подземельях факультета «летучая мышь» чувствовала бы себя вполне комфортно.

Студентами «Гриффиндора», как полагают авторы, могли бы стать Человек-паук и Люк Кейдж. Обе эти кандидатуры не вызвали сомнений, поскольку оба персонажа храбры и стремятся встать на защиту добра.