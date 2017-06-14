Наука и техника
 

Представлен 262-дюймовый телевизор за полмиллиона долларов

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Компания C Seed представила самый большой 4К-телевизор с диагональю экрана 262 дюйма (более шести с половиной метров). Об этом пишет The Verge.

Телевизор имеет десять встроенных динамиков с объемным звуком. Помимо этого, C Seed 262 обладает защитной тканевой ширмой, а также медиасервером.

«Насладитесь удовольствием, которое ранее можно было себе позволить лишь в частном кинотеатре в отдельном уголке вашего особняка», — говорится в пресс-релизе компании.

Стоимость устройства составляет 540 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей). Весит телевизор порядка 800 килограммов, поэтому за его установку попросят еще 38,5 тысячи долларов. Продажи C Seed 262 начнутся летом 2017 года.

В октябре прошлого года компания Sharp представила первый прототип телевизора с 8К-дисплеем (7680х4320 пикселей). Вместе с этим был показан самый четкий экран с плотностью 1008 пикселей на дюйм и диагональю менее трех дюймов для шлемов виртуальной реальности.

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