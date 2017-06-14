В трейлере «Коматозников» показали опасные эксперименты с клинической смертью

Видео: SonyPicturesRU / YouTube

В сети появился русскоязычный проморолик хоррора «Коматозники», ремейка одноименного фильма 1990 года. Клип опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

По сюжету группа студентов-медиков проводит опасные эксперименты с введением человека в состояние клинической смерти. Режиссером картины выступил Нильс Арден Оплев (сериалы «Миллениум», «Мистер Робот»). В ленте сыграли Эллен Пейдж, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Диего Луна и Кифер Сазерленд, исполнивший одну из главных ролей в оригинальном триллере.

Российская премьера фильма намечена на 28 сентября.

В «Коматозниках» 1990 года Джоэла Шумахера снялись также Джулия Робертс, Кевин Бейкон и Уильям Болдуин. В 1991-м фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший монтаж звука».