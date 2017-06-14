Суд в США вступился за уволенную неграми-расистами белую женщину-профессора

Белая женщина-профессор Беверли Уилкинс была уволена из американского университета College of Education, где работают преимущественно негры, за цвет кожи. К такому выводу пришла комиссия из трех судей апелляционного суда штата Миссури, о вердикте сообщает The Independent.

«Мы редко сталкивались с таким беспардонным проявлением расовой дискриминации», — говорится в мотивировочной части решения. Судьи согласились с выводом суда первой инстанции — тогда присяжные сочли Уилкинс правой и присудили ей компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

Как было установлено следствием, Уилкинс взяли на работу в 2001 году. Уволили ее девять лет спустя, сославшись на сокращение финансирования, при этом проработавшие меньшие сроки чернокожие преподаватели свои должности сохранили.

Кроме того, Уилкинс часто подвергалась дискриминации при продвижении по карьерной лестнице. Например, ее нанятая в 2007 году чернокожая коллега Латиша Смит стала деканом факультета, где пострадавшая работала уже шесть лет. Как утверждала Уилкинс, Смит писала ей, что хотела бы, чтобы факультет был «почернее».

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После известия о решении суда руководство университета обещало определиться со своими дальнейшими планами на обжалование вердикта.

30 августа 2016 года в США появилось движение в защиту прав белых от черного расизма. Новую организацию уже осудили американские правозащитные группы, назвав ее расистской. В частности, против выступила защищающая права евреев Антидиффамационная лига. Он объявила, что за пикетчиками стоит неонацистское «Общество арийского возрождения».