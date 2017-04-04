Грузный грозный негр «выбил расизм» из отдыхающих на пляже

Грузный негр устроил кулачную драку на пляже и расправился с противниками. Ролик с потасовкой был опубликован в Twitter-аккаунте Taking Five.

На видео, которое за три дня набрало более 4,5 тысяч лайков и трех тысяч репостов, агрессивно настроенный чернокожий дерется в толпе отдыхающих, сражаясь сразу против трех соперников и методично побеждая их одного за другим. «Мой ниггер выбивает весь расизм из этого пляжа», — отметил один из пользователей Twitter.

«Почему они нападают на него по одному, как в кино?» — поинтересовался другой.