Тролль перевоплотился в героя 80-х и пообещал спасти Сербию

25-летний студент и комик из Сербии Лука Максимович (Luka Maksimovic) опубликовал на своем YouTube-канале шуточный предвыборный ролик, снятый в стиле короткометражного фильма «Кунг Фьюри» (Kung Fury).

Ролик был опубликован во вторник, 28 марта, и набрал более 400 тысяч просмотров.

В ролике Максимович перевоплотился в высокомерного Любиша «Белого» Прелетачевича, который намерен спасти Сербии. В действительности видео призвано потроллить участвующих в гонке за президентское кресло политиков. Тем не менее, согласно опубликованным в издании 20 minuten результатам опросов граждан, тролль может рассчитывать на 11 процентов голосов.

Короткометражка Kung Fury — проект шведского режиссера Дэвида Сандберга, созданный на деньги, собранные благодаря краудфандингу. Фильм снят в стилистике 80-х годов и посвящен истории противостояния суперкопа Кунга Фьюри и «самого опасного преступника всех времен» Адольфа Гитлера по прозвищу Кунг Фюрер.

В воскресенье, 2 апреля, в Сербии пройдут выборы президента. На пост претендуют 11 кандидатов. Одним из фаворитов предвыборной гонки называют нынешнего премьер-министра Александра Вучича.