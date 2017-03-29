Ростовчанин заставил русскоязычные соцести поверить в веселую вдову Рокфеллера

Житель Ростова-на-Дону опубликовал в Facebook фотографию Натали Портман со съемок фильма «Джеки» и подписал, что так выглядела вдова миллиардера Дэвида Рокфеллера на похоронах. Несмотря на то, что на фотографии можно узнать актрису, да и снимок год назад появлялся на развлекательных сайтах примерно с такой же подписью, ростовчанину поверили 15 тысяч пользователей.

Сначала пост комментировали русскоязычные «френды» ростовчанина. Некоторых из них фотография позабавила. Они отмечали, что героиня фото «довела старика», «дождалась» и «отмучилась». Кто-то даже нашел в ней сходство с женой президента США Меланией.

Однако большинство отписавшихся сразу узнали кадр со съемок, время от времени всплывающий в сети, и указали, что это старый фейк. Несмотря на аргументы, часть пользователей продолжила угадывать, что ощущала вдова Рокфеллера в этот момент. «Даже если это чья-то другая жена, все равно смешно», — отметили некоторые из них.

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Чуть позже в комментариях под постом появились комментарии иностранцев. Они «засыпали» автора поста скриншотами, подтверждающим, что на снимке — Портман в образе Жаклин Кеннеди, и ссылками, указывающими, что Рокфеллекр пережил жену на 20 лет и сам был вдовцом.

За несколько дней запись ростовчанина собрала перепостили больше 15 тысяч пользователей. Он признался, что удивлен такой популярности поста. «Вы когда-нибудь видели такое? Почти 14 тысяч перепостов и 2 тысячи лайков за два дня!

А потом мне еще кто-то будет говорить, что это не жена Рокфеллера, а Натали Портман. Да если бы я про нее и фильм "Джеки" написал, то и 50 лайков бы не собрал», — резюмировал автор публикации в Facebook.

Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер 20 марта в возрасте 101 года.