Американского рэпера раскритиковали за появление на сцене с кенгуру

Видео: @_AmNico / Twitter

Американского комика и рэпера Майка Эппса (Mike Epps) раскритиковали за выступление в Детройте, где на сцену клуба вывели испуганного кенгуру. Ролик с концерта был опубликован 1 апреля в Twitter-аккаунте AmNico.

Видео, на котором Эппс со своей командой отплясывает около кенгуру, за два дня набрало более двух тысяч лайков и 1,7 тысячи ретвитов, а также вызвало шквал гневных комментариев пользователей социальной сети, недовольных эксплуатацией дикого животного. «Ты потерял кучу фанатов после того, как притащил кенгуру на свое отстойное шоу. Какого черта? Животных нельзя эксплуатировать — как и людей», — написал один из них на странице Эппса.

Пользователей также призвали рассылать ролик в общества по защите животных. Некоторые даже пожалели о том, что раздраженный кенгуру не избил рэперов прямо на сцене. «Этот здоровый кенгуру может выпотрошить любого из этих бессердечных идиотов», — заметил Ozkatz.

Сам Эппс никак не прокомментировал ситуацию.