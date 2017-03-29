В сети поиздевались над пропагандирующей суицид брошюрой «Дни карьеры 2017»

В сети обратили внимание на брошюры к мероприятию «Дни карьеры-2017», которое пройдет в Новосибирском государственном университете (НГУ). На буклете изображен прыгающий с крыши нового корпуса учебного заведения человек, а подпись гласит: «Твой прыжок в будущее».

Пользователи Twitter принялись издеваться на обложкой брошюры, отмечая, что она пропагандирует суицид. «"Дни карьеры" НГУ как бы пропагандируют суицид и одновременно предлагают выпускникам присесть на бутылочку», — написал юзер с ником InsPoe, намекая на большой плакат, где прыгающий студент «завис» над логотипом Coca-Cola.

«Сходство нового корпуса НГУ с церковью добавляет новые оттенки смысла», — отметил в свою очередь @ad_dew.

«НГУ точно входит в топ-100 университетов в рейтинге мемов», — заметил @vaomm.

В пресс-службе университета пояснили, что изображение символизирует прыжок в будущее и не призывает никого совершать суицид, передает портал «НГС.Новости». По словам сотрудников учебного заведения, скорее всего, плакаты и баннеры с прыгающим студентом будут сняты.