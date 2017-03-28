Пресс-секретаря Трампа подняли на смех из-за застрявшего в зубах обеда

Пользователи социальных сетей превратили пресс-секретаря Белого доме Шона Спайсера в объект насмешек после того, как тот вышел к журналистам с застрявшей в зубах зеленью. Как уточняет портал Mashable, брифинг традиционно проводился после обеда.

Спайсер выступил перед журналистами еще в понедельник, 27 марта. Выступление показали по телевидению. Внимательные зрители заметили, что нечто зеленого цвета застряло между его нижними зубами и признались, что после этого больше ни на что не могли обращать внимание.

«Гниющая еда в зубах Шона Спайсера отвлекает и делает трудной для усвоения современную дезинформацию Белого Дома», — написал в Twitter актер Джим Керри.

Пользователь под ником @Gallantdesigner добавила, что «отчаянно хочет, чтобы репортер спросил Шона Спайсера, что у него в зубах».

Зубы пресс-секретаря Трампа тут же окрестили городским приютом для шпината и других листовых растений.

Кто-то шутил, что еда в зубах была призвана отвлечь журналистов от стратегии администрации Трампа. Кому-то показалось, что с ее помощью чиновник подает сигналы помочь ему спастись от Трампа.

Зрители предположили, что теперь у американских комиков появится еще один повод для троллинга сотрудников администрации.

Пресс-секретарь Белого дома не первый раз становится объектом шуток в соцстеях. В середине марта он появился на брифинге в зеленом галстуке, который пользователи использовали в качестве хромакея, чтобы продемонстрировать на нем мемы.

В конце января над Спайсером смеялись из-за того, что он распечатал для брифинга твиты с реакцией на решение Трампа реструктурировать Совет национальной безопасности США. Представитель Белого дома размахивал бумажками, но так и не вывел записи на экраны, находившиеся за его спиной.