Галстук пресс-секретаря Белого дома превратили в экран для мемов

Журналист BuzzFeed Джесси Макларен (Jesse McLaren) опубликовал в Twitter отрывок брифинга пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, на котором использовал его галстук в качестве «зеленого экрана» и наложил на него различные видеоролики. На это обратило внимание издание Elite Daily. Брифинг прошел в четверг, 16 марта.

Издание отмечает, что рано или поздно кто-нибудь бы обязательно воспользовался тем, что Спайсер решил надеть зеленый галстук. Во время речи пресс-секретаря на нем один за другим появляются видео с белым шумом телевизора, ядерным взрывом, плавающими дельфинами и отрывком из фильма «Сияние», в котором главный герой по имени Джек выламывает дверь в ванную комнату.

В финале галстук показывает самого Спайсера, на котором галстук с ним же.

Менее чем за сутки твит с видеороликом набрал почти 28 тысяч ретвитов и более 47 тысяч лайков.

В конце января в сети высмеяли Спайсера за то, что тот принес на брифинг распечатанные твиты с реакцией на решение президента США Дональда Трампа реструктурировать Совет национальной безопасности страны.