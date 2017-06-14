Россиянин возмутился казахской версией «Доширака»

Пользователь портала Pikabu под ником ZaokskiyKENT рассказал о своем недовольстве по поводу продажи казахстанской версии лапши «Доширак». Публикация быстро набрала популярность: более шести тысяч пользователей «заплюсовали» пост, еще более 800 оставили под ней комментарии.

Россиянин подробно разобрал все несоответствия, начиная от оформления пластиковых приборов и заканчивая внешним видом специй, которые идут в наборе. Он также добавил, что оригинальный продукт и казахстанский вариант отличаются по вкусу и запаху.

В комментариях другие пользователи отмечают, что сами сталкивались с неоригинальным «Дошираком» и также остались недовольны. «Покусились на святое», — посетовал один из юзеров.

В декабре 2016 года ФАС уличила компанию «Доширак-Казахстан» в копировании упаковок корейской продукции: ведомство посчитало незаконным использование товарного знака и дизайна оригинального аналога.