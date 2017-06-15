По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм

По культовой компьютерной игре Duke Nukem снимут полнометражный боевик. Об этом заявил глава компании Gearbox Software Рэнди Пичфорд, сообщает ScreenRant.

«Я пока не могу разглашать подробности, но сейчас мы заключаем контракт с одной из крупнейших кинокомпаний. Это те люди, которые действительно могут сделать Дюка Нюкема как следует. Я уверен, что это будет нечто», — сказал Пичфорд.

Сроки реализации проекта не называются.

Duke Nukem — игра-шутер, названная по имени главного героя. Ее действие происходит в постапокалиптическом мире. Дюк Нюкем получает задание обезвредить сумасшедшего Доктора Протона, решившего захватить мир. Впервые выпущена в 1991 году. Последняя на сегодняшний день часть — Duke Nukem Forever — вышла в 2011 году после 10 лет разработки. Главный герой игры упоминается в песне группы «Сплин» «Орбит без сахара».