Из-за нападения джихадистов в Сомали погибли 18 человек

На отель в Могадишо, столице Сомали, напали террористы. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В результате взрыва смертника и атаки вооруженных огнестрельным оружием боевиков погибли минимум 18 человек. Как уточняет агентство, сначала смертник за рулем начиненной взрывчаткой машины врезался в отель Posh, после чего джихадисты взяли штурмом близлежащую пиццерию и захватили 20 заложников.

Через несколько часов полицейские ворвались в ресторан и вступили в перестрелку с боевиками, убив пятерых из них. В ходе этой стычки и погибли мирные граждане. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб».

«Аш-Шабаб» — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. В 2014 году от боевиков была освобождена большая часть ранее занятых ими территорий. Деятельность «Аш-Шабаб» запрещена на территории России и ряда других стран.