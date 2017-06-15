Коричневый карлик стал двумя планетами

Коричневый карлик 2MASS J1119−1137 оказался двумя планетами, вращающимися друг вокруг друга. К таким выводам пришли астрономы из США, соответствующее исследование доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, кратко о нем сообщает издание New Scientist.

Каждая из открытых планет в размерах сопоставима с Юпитером, однако в четыре раза его тяжелее. Небесные тела удалены друг от друга на расстояние 600 миллионов километров, полный оборот вокруг общего центра масс они совершают примерно за сто лет. Возраст планет оценивается в десять миллионов лет, вблизи них нет материнской звезды.

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Ранее 2MASS J1119−1137, находящийся на расстоянии 85 световых лет от Земли, ученые считали коричневым карликом — промежуточным объектом между звездами и планетами. Новые наблюдения, проведенные на Обсерватории Кека (США), позволили различить изображения двух небесных тел.

Специалисты полагают, что множество коричневых карликов, ранее найденных астрономами, также могут оказаться системами из двух планет, вблизи которых нет материнских звезд.