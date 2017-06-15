Деннис Родман привез Ким Чен Ыну книгу Трампа

Баскетболист Деннис Родман передал для северокорейского лидера Ким Чен Ына книгу, написанную президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.

«Искусство сделки» он передал через министра спорта КНДР Ким Иль Гука. Как сообщает издание, подарок он привез по личной инициативе, а не по просьбе стороны Трампа. Баскетболист надеялся на личную встречу с главой государства, однако она до сих пор не состоялась. Он тем не менее посетил мавзолей основателя северокорейского государства Ким Ир Сена и пообщался с игроками женской баскетбольной сборной страны.

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Деннис Родман завершил карьеру баскетболиста в 2006 году. В марте 2013-го спортсмен посетил Северную Корею и принял участие в торжественном обеде с лидером страны Ким Чен Ыном. Во время последней поездки в КНДР в январе 2014 года он участвовал в матче, организованном ко дню рождения лидера страны. После возвращения из КНДР он лег в клинику на Восточном побережье США, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма.

Несмотря на критику со стороны американской прессы и правозащитников, Родман поддерживает контакты с Ким Чен Ыном, называет его своим другом, а визиты в Северную Корею считает частью «баскетбольной дипломатии». Одновременно спортсмен подчеркивает, что вопросы политики его не интересуют.