Бактерий превратили в борцов с инфарктами

Группа исследователей из Стэнфордского и Пенсильванского университетов разработали новый метод экстренной терапии для пациентов с инфарктом, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science.

Ученые предложили делать людям инъекции фотосинтезирующих бактерий. Это объясняется тем, что после попадания в кровь человека и при наличии достаточного освещения подобные микроорганизмы начинают насыщать кровь кислородом.

Подобные выводы были подтверждены в рамках эксперимента, в ходе которого исследователи делали лабораторным крысам мышечные инъекции раствора с бактериями Synechococcus elongatus. В результате этого им удалось снизить грызунам болевые ощущение, а впоследствии и восстановить нормальную работу сердца и системы кровообращения.