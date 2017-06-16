ФБР заинтересовалось бизнесом зятя Трампа

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер, по заданию спецслужбы исследующий связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией, заинтересовался бизнесом зятя главы государства — Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Washington Post.

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Кроме того, агенты ФБР также изучают сделки других приближенных Трампа, в том числе бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего советника кампании по внешней политике Картера Пейджа.

26 мая стало известно, что следователи начали проверку Кушнера по этому делу. Тогда отмечалось, что обвинений ему предъявлять не предполагалось.

По данным NBC News, в декабре 2016 года Кушнер встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

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Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Россия все эти обвинения отрицает.