Вышел трейлер фильма про создателя Винни-Пуха

Видео: Fox Searchlight UK / YouTube

В сети появился проморолик картины «Прощай, Кристофер Робин», посвященной английскому писателю Алану Милну. Видео опубликовано на YouTube-канале Fox Searchlight UK.

В фильме рассказывается об отношениях между Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание сказочных повестей о медвежонке Винни-Пухе. События биографической картины разворачиваются на фоне начала Первой мировой войны.

Режиссером «Прощай, Кристофер Робин» выступил Саймон Кертис. В ленте снялись Донал Глисон, Марго Робби и Келли Макдоналд. Мировая премьера фильма намечена на 10 ноября.

Первая книга о Винни-Пухе была издана в 1926 году. Свое имя персонаж получил от одной из реальных игрушек Кристофера Робина. Винни-Пух стал одним из самых известных героев детской литературы XX века. Студии Walt Disney и «Союзмультфильм» сняли по произведениям Милна анимационные ленты.